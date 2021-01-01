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Происшествия 01.01.2021 18:36

Гражданин Азербайджана, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался от полученных ран

Гражданин Азербайджана, подорвавшийся утром 1 января на противопехотной мине в Физулинском районе, скончался от полученных ран, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как сообщалось ранее, утром 1 января гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 года рождения ) подорвался на противопехотной мине. В результате он получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение оккупационной войны), 116.0.6 (нарушение международных гуманитарных юридических норм).

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНА, ПОДРЫВ, СМЕРТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]