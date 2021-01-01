Гражданин Азербайджана, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался от полученных ран

Гражданин Азербайджана, подорвавшийся утром 1 января на противопехотной мине в Физулинском районе, скончался от полученных ран, сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.

Как сообщалось ранее, утром 1 января гражданин Азербайджана Бабаев Забиль Габиль оглу (1981 года рождения ) подорвался на противопехотной мине. В результате он получил тяжелые ранения, ему ампутировали обе ноги.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение оккупационной войны), 116.0.6 (нарушение международных гуманитарных юридических норм).

Б.Рустамбеков