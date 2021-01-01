Алиев и Борисов обсудили начало поставок газа из Азербайджана в Болгарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора 1 января обсудили начало поставок азербайджанского газа в Болгарию, сообщает пресс-служба болгарского премьера.
Поставки газа из Азербайджана в Болгарию начались 31 декабря 2020 года, их годовой объем составит 1 млрд кубометров, передает «Интерфакс-Азербайджан».
«Алиев и Борисов обсудили полную диверсификацию поставок газа в Болгарию. Борисов уверен, что обе страны обладают потенциалом для дальнейшего развития торговых и энергетических связей, чтобы Баку транспортировал через Софию больше голубого топлива не только в саму республику, но и в Европу», - подчеркивается в информации.
Премьер в пятницу посетил также модернизированную компрессорную станцию «Петрич», через которую Болгария получает азербайджанский газ.
«Благодаря поставкам из Азербайджана наша страна достигла полной диверсификации поставок газа, как по его источнику, так и по маршруту», - сказал Борисов.
Борисов особо отметил работу, проделанную правительством Болгарии в сфере энергетики.
«В ходе телефонного разговора премьер-министр отметил прекрасное сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном на всех уровнях, подчеркнув важность сотрудничества в культурной сфере», - подчеркивается в информации.
Борисов пригласил Алиева посетить Болгарию и ознакомиться с работой модернизированных компрессорных станций. «Президент Азербайджана твердо заявил, что будет рад нанести визит в ближайшее время», - подчеркивает пресс-служба правительства Болгарии.
Б.Рустамбеков
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