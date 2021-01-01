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ТЭК 01.01.2021 19:40

Алиев и Борисов обсудили начало поставок газа из Азербайджана в Болгарию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора 1 января обсудили начало поставок азербайджанского газа в Болгарию, сообщает пресс-служба болгарского премьера.

Поставки газа из Азербайджана в Болгарию начались 31 декабря 2020 года, их годовой объем составит 1 млрд кубометров, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Алиев и Борисов обсудили полную диверсификацию поставок газа в Болгарию. Борисов уверен, что обе страны обладают потенциалом для дальнейшего развития торговых и энергетических связей, чтобы Баку транспортировал через Софию больше голубого топлива не только в саму республику, но и в Европу», - подчеркивается в информации.

Премьер в пятницу посетил также модернизированную компрессорную станцию «Петрич», через которую Болгария получает азербайджанский газ.

«Благодаря поставкам из Азербайджана наша страна достигла полной диверсификации поставок газа, как по его источнику, так и по маршруту», - сказал Борисов.

Борисов особо отметил работу, проделанную правительством Болгарии в сфере энергетики.

«В ходе телефонного разговора премьер-министр отметил прекрасное сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном на всех уровнях, подчеркнув важность сотрудничества в культурной сфере», - подчеркивается в информации.

Борисов пригласил Алиева посетить Болгарию и ознакомиться с работой модернизированных компрессорных станций. «Президент Азербайджана твердо заявил, что будет рад нанести визит в ближайшее время», - подчеркивает пресс-служба правительства Болгарии.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]