В Таджикистане вторые сутки подряд не фиксируют новых случаев COVID-19

В Таджикистане не выявлено новых случаев заражений COVID-19, сообщают медики.

"По состоянию на 1 января общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 13 тыс. 296, излечились 12 тыс. 894 (+43 за сутки) человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

"В настоящее время под клиническим наблюдением с легкой формой заболевания на лечении в домашних условиях находятся 312 больных", - сообщили в пресс-центре.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.

Накануне медики также не сообщали о новых случаях, 30 декабря был зафиксирован 31 случай.