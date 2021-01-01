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СНГ 01.01.2021 22:34

В Таджикистане вторые сутки подряд не фиксируют новых случаев COVID-19

В Таджикистане не выявлено новых случаев заражений COVID-19, сообщают медики.

"По состоянию на 1 января общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 13 тыс. 296, излечились 12 тыс. 894 (+43 за сутки) человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

"В настоящее время под клиническим наблюдением с легкой формой заболевания на лечении в домашних условиях находятся 312 больных", - сообщили в пресс-центре.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.

Накануне медики также не сообщали о новых случаях, 30 декабря был зафиксирован 31 случай.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]