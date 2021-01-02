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Дальнее зарубежье 02.01.2021 09:22

Трамп раскритиковал Сенат США за одобрение оборонного бюджета на 2021 год без президентских поправок

Президент США Дональд Трамп подверг критике сенат американского Конгресса, который вслед за Палатой представителей одобрил оборонный бюджет, преодолев наложенное главой государства вето.

"Наш республиканский сенат просто упустил возможность избавиться от раздела 230, который дает неограниченную власть крупным технологическим компаниям. Жаль! Теперь они хотят дать людям, измученным китайским вирусом, $600, а не $2000, в которых они так отчаянно нуждаются. Нечестно и неумно" - написал он в твиттере.

Трам в очередной раз отметил "массовую коррупцию, имевшую место на выборах 2020 года", которая лишила его победы, а также бездействие в этом аспекте законодательных органов "колеблющихся" штатов.

По его словам, многие изменения, внесенные в процесс голосования, делались поспешно перед выборами, "и поэтому в целом выборы в конкретных штатах не являются законными или конституционными".

Ранее в декабре обе палаты Конгресса уже одобрили проект оборонного бюджета, причём подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Бюджет предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, он включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Документ также подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, выступал за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СЕНАТ, КРИТИКА


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