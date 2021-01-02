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Здравоохранение 02.01.2021 10:26

Около 2 млн доз COVID-вакцины Oxford-AstraZeneca будет поступать на британский рынок еженедельно - СМИ

В Великобритании каждую неделю, начиная с середины января, в продажу будет поступать до 2 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, сообщило издание The Times.

"План состоит в том, чтобы обеспечивать препаратом довольно быстро. К середине января запланировано выйти на два миллиона в неделю", - говорится в сообщении газеты, которая ссылается на источники из состава разработчиков.

Британский регулятор в среду одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca от COVID-19, надеясь, что быстрые действия помогут ей остановить рекордный всплеск инфекций, вызванных, в том числе новой формой вируса, обнаруженного в стране.

Всего с начала пандемии в Великобритании выявлено 2,55 млн инфицированных коронавирусом и 74,2 тыс. скончавшихся от связанных с ним заболеваний, сообщает американский университет Джона Хопкинса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]