Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

29.12 $/bbl   WTI 48.00 0.38 Brent 51.09 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2021 11:36

Суд отклонил иск, позволяющий вице-президенту Пенсу отменить результаты выборов в США - СМИ

Федеральный судья отклонил иск конгрессмена-республиканца, пытавшегося добиться от суда решения, которое позволило бы разрешить вице-президенту Майку Пенсу отклонить голоса коллегии выборщиков, признавших победу на президентских выборах демократа Джо Байдена, сообщили СМИ.

Конгресс США на совместном заседании обеих палат 6 января, которое пройдет под председательством Пенса, должен утвердить результаты состоявшихся 3 ноября президентских выборов. Коллегия выборщиков 306 голосами против 232 проголосовала за Байдена.

В иске конгрессмена Луи Гомерта из Техаса содержалось требование предоставить Пенсу право отменить результаты президентских выборов на заседании конгресса. Гомерт добивался, чтобы суд принял решение, в соответствии с которым что вице-президент "может осуществлять исключительные полномочия и единолично определять, какие голоса выборщиков следует считать".

Некоторые республиканцы заявили, что они планируют на заседании конгресса возразить против результатов голосования коллегии выборщиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СУД, ПЕНС, ИСК


Похожие новости


Трамп в твиттере упомянул возможность решения участи выборов в Верховном суде США Иран собирается подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа Трамп пригрозил обратиться в Верховный суд США, если демократы начнут против него импичмент Тегеран готов подать в суд на Вашингтон из-за санкций - Рухани

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]