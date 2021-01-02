Китай надеется на улучшение отношений с США при новом президенте - глава МИД КНР

Министр иностранных дел КНР Ван И завил, что Пекин надеется на рациональный подход новой американской администрации к Китаю, который позволит добиться улучшения отношений между двумя странами.
"В настоящее время китайско-американские отношения стоят на новом перекрестке. (...) Есть надежда, что новое правительство США вернет рациональный подход (к Китаю - ИФ), возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами в правильное русло и восстановит сотрудничество", - сказал министр в интервью китайским СМИ.
Он отметил, что причиной обострения отношений между Китаем и США стали "серьезные перекосы в восприятии Китая американскими властями, которые видели в нем так называемую величайшую угрозу, и поэтому проводили совершенно неверную политику".
По словам министра, Вашингтон пытался "спровоцировать новую "холодную войну", чем не только нанес серьезный ущерб интересам двух народов, но и всему миру".
Что касается Китая, то его политика в отношении Соединенных Штатов "сохраняет преемственность и стабильность", и он готов развивать китайско-американские отношения на "основе координации, сотрудничества и стабильности", казал Ван И.
Он отметил, что Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов, и надеется, что США также будут "уважать социальную систему и путь развития, выбранный китайским народом, законное право китайского народа на лучшую жизнь".
Обе стороны должны "разрешать противоречия и разногласия путем диалога, расширять общие интересы через сотрудничество, находить способ сосуществования великих держав, приносящий пользу как двум странам, так и всему миру, и открывать перспективы развития в соответствии с историческим направлением", подчеркнул Ван И.
В Иране полностью готовы ответить на давление со стороны США - глава КСИР
Президент Азербайджана призвал Армению воздержаться от реванша в Карабахе
Саркисян: Причины поражения Армении в карабахской войне - дезорганизованность, безответственность и непрофессионализм
Иран вскоре намерен повысить уровень обогащения урана до 20%
Добыча газа в РФ в 2020 г. уменьшилась на 6,2% до 692,33 млрд куб. м
Добыча нефти в РФ в 2020 г. снизилась на 8,6%, до 512,68 млн т - ЦДУ ТЭК
В Азербайджане зафиксирован 421 случай COVID-19
Решение о судьбе МКС примут в начале 2021 года
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз