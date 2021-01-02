Президент Алиев выразил соболезнования семье Робера Оссейна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье французского актера и режиссера Робера Оссейна в связи со смертью последнего, сообщает сайт главы государства.

"Яркие образы, уникальные исполнения и многочисленные представления, созданные Оссейном, являются яркими образцами искусства кино и театра. Память о незабываемом корифее и искреннем человеке Робере Оссейне навсегда останется в сердцах тех, кто его знает", - написал глава государства.

Президент Алиев подчеркнул, что Оссейн был настоящим другом Азербайджана.

"Гордящийся своими азербайджанскими корнями, Оссейн жил за пределами нашей страны, но был глубоко привязан к своей родине. Поэтому он много раз бывал в нашей стране. В Азербайджане его всегда очень уважали и сочувствовали. Наши встречи и разговоры с ним я всегда вспоминаю с самыми лучшими впечатлениями", - говорится в тексте соболезнования.

Робер Оссейн скончался 31 декабря 2020 года на 94-м году жизни. Причиной смерти стали респираторные осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.

А. Мамедов