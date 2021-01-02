В Грузии за сутки выявлено 342 случая заражения COVID-19, скончались 44 человека - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 342 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 228 тыс. 752, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 990 новых больных за сутки, а днем ранее было выявлено 1527 новых случаев заражения. Таким образом, последние показатели суточного прироста стали самыми низкими с сентября прошлого года. В ноябре и декабре фиксировалось по несколько тысяч новых случаев заражения за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 572 человек, за минувшие сутки скончались еще 44 человека.

Число выздоровевших составляет 217 тыс. 973 человека.