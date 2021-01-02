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Регион 02.01.2021 15:32

В Грузии за сутки выявлено 342 случая заражения COVID-19, скончались 44 человека - Минздрав

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 342 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 228 тыс. 752, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 990 новых больных за сутки, а днем ранее было выявлено 1527 новых случаев заражения. Таким образом, последние показатели суточного прироста стали самыми низкими с сентября прошлого года. В ноябре и декабре фиксировалось по несколько тысяч новых случаев заражения за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 572 человек, за минувшие сутки скончались еще 44 человека.

Число выздоровевших составляет 217 тыс. 973 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]