В РФ за сутки зарегистрировано 26,3 тыс. новых случаев COVID-19, скончались 447 человек - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 тыс. 301 случай, умерли за сутки 447 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 26 301 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 889 (14,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 447.
По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 5 тыс. 452 новых случая COVID-19, 76 пациентов скончались, выздоровели 6 тыс. 107 пациентов.
Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 тыс. 742) и Московская область (1 тыс. 564) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 212 тыс. 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+0,8), 58 тыс. 002 умерших и 2 млн 599 тыс. 035 выписанных, в том числе 18 тыс. 897 выписаны за последние сутки.
По информации оперативного штаба, еще 499 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 409 - в Свердловской области, 394 - в Ростовской области, 391 - в Воронежской области, 361 - в Карелии, 341 - в Архангельской области, 337 - в Хабаровском крае. По 323 новых случая зарегистрировано в Пермском и Красноярском краях, 317 - в Вологодской области, 301 - в Челябинской области, 300 - в Самарской области, 280 - в Крыму, 273 - в Ульяновской области, 271 - в Иркутской области, 270 - в Псковской области, 268 - в Волгоградской области, 265 - в Саратовской области, по 255 новых случаев в Мурманской и Омской областях. 250 - в Коми. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.
Наименьшие темпы прироста в республике Тыва (0,1%) и Еврейской автономной области (0,4%). В Чукотском автономном округе новых случаев коронавируса за сутки не зарегистрировано
Согласно данным оперштаба о смертности, наибольшее число летальных случаев за сутки в Москве и Санкт-Петербурге - по 76. Далее следует Свердловская область - 17, по 15 случаев в Краснодарском, Красноярском краях и Нижегородской области. В Московской области летальных случаев, 12 - в Иркутской области, по 11 - в республике Чувашия, Пермском крае и Самарской области, 10 - в Алтайском крае, по 9 - в Ростовской и Новосибирской областях, 8 - в Владимирской, Воронежской и Омкой областях.
По 7 смертей в Тульской области, в Крыму и Ставропольском крае. По шесть в Ленинградской и Волгоградской областях, по 5 - в Ярославской, Челябинской областях, Дагестане и Хакасии. По 4 в 8 регионах, по 3 случая в 5 регионах и по два - в 8.
По одному смертельному исходу в шести регионах (Костромская, Курская, Кировская области, республики Коми, Адыгея, Ямало-Ненецкий автономный округ).
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 91,5 млн тестов на COVID-19, из них 386 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 658 тыс. 610 человек.
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