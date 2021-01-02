В Белоруссии за сутки выявлено 1902 случая заражения COVID-19, девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 2 января зарегистрированы 198 тыс. 125 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 1902 случая против 1939 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 442 пациента (на 1 января - 1433) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 181 тыс. 109 пациентов (на 1 января - 178 тыс. 102), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 3007 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 21 тыс. 942 теста. Всего в стране проведено 4 млн. 037 тыс. 453 теста.