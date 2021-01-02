В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на вакцину от коронавируса

В Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступила первая заявка о побочной реакции на вакцину от коронавируса.
Главврач Fimea Майя Кауконен (Maija Kaukonen) сообщила в субботу порталу телерадиовещания Финляндии Yle, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
"Когда мы получим, по меньшей мере, пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - сказала Кауконен.
В Финляндии первые прививки были сделаны 27 декабря медицинскому персоналу. На сегодняшний день прививки были сделаны медперсоналу пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.
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