Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

29.12 $/bbl   WTI 48.00 0.38 Brent 51.09 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.01.2021 18:54

В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на вакцину от коронавируса

В Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea (Финляндия) поступила первая заявка о побочной реакции на вакцину от коронавируса.

Главврач Fimea Майя Кауконен (Maija Kaukonen) сообщила в субботу порталу телерадиовещания Финляндии Yle, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

"Когда мы получим, по меньшей мере, пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - сказала Кауконен.

В Финляндии первые прививки были сделаны 27 декабря медицинскому персоналу. На сегодняшний день прививки были сделаны медперсоналу пяти крупнейших больничных округов городов Хельсинки, Тампере, Турку, Куопио и Оулу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, РЕАКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]