Иран вскоре намерен повысить уровень обогащения урана до 20%

Уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо вскоре планируется довести до 20%, сообщает в субботу агентство Associated Press.
"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что в соответствии с законодательным актом, принятым недавно парламентом страны, иранское Агентство по атомной энергии намерено довести уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 20%", - приводит агентство выдержки из заявления международной организации.
Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил в свою очередь, что для начала процесса обогащения урана до 20-процентного уровня природный уран в центрифугах, расположенных на объекте в Фордо, должен быть заменен на материал, уже обогащенный до 4%.
По его словам, "это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ".
"Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", - отметил Салехи.
В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%. Решение об увеличении уровня обогащения было принято в Тегеране после того, как из сделки в одностороннем порядке вышли США.
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