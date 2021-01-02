Глава МИД КНР указал на динамичное развитие отношений между Пекином и Москвой в 2020 году

Китайско-российские отношения достигли в ушедшем году беспрецедентных уровней во многих сферах, заявил в интервью официальным китайским СМИ глава МИД КНР Ван И.

По его словам, в 2020 году китайско-российское сотрудничество выдержало невиданные за сто лет испытания пандемией и беспрецедентными глобальными изменениями и достигло исторически максимального уровня во всех областях межгосударственных отношений.

"Китай и Россия будут и впредь служить примером развития отношений добрососедства и дружбы между крупными странами мира, придавать импульс восстановлению мировой экономики и поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - приводят СМИ слова главы МИД КНР.

"Ван И высоко оценил интенсивное взаимодействие между главами двух государств, отметив, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели пять телефонных разговоров и неоднократно обменивались письмами, что является важнейшим стратегическим ориентиром для устойчивого развития двусторонних отношений", - пишут СМИ.

"Ван И также высоко оценил взаимную поддержку между народами двух стран, растущее межгосударственное практическое сотрудничество, несмотря на вызовы, и более тесную координацию между Китаем и Россией в международных делах", - отмечают СМИ.

"2021 год - это год особой важности для китайско-российских отношений, поскольку обе страны вступят в новый этап развития. В развитии китайско-российского стратегического сотрудничества мы не видим ни конечного пункта, ни запретной зоны, ни предельной высоты для него", - подчеркнул Ван И.

По его словам, сосредоточив внимание на центральной задаче по реализации общих договоренностей глав двух государств, обе страны воспользуются возможностью празднования 20-летия со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ, чтобы подтвердить свою общую приверженность вечному миру и взаимовыгодному сотрудничеству. Будучи стратегическими опорами, дипломатическим приоритетом, возможностью развития и глобальным партнером друг для друга, обе страны будут расширять и углублять сотрудничество с более высокой отправной точки, отметил глава МИД Китая.