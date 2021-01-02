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Регион 02.01.2021 22:32

Глава МИД Ирана предупредил Трампа о возможных израильских провокациях против американцев

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.

"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли", - написал Зариф в субботу в своем твиттере.

"Опасайся ловушки, Трамп. Любая петарда горько аукнется, особенно против твоих вечных лучших друзей", - отметил иранский министр, не уточнив никаких деталей.

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Тэги: ИРАН, МИД, ТРАМП, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]