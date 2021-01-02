Глава МИД Ирана предупредил Трампа о возможных израильских провокациях против американцев

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.
"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли", - написал Зариф в субботу в своем твиттере.
"Опасайся ловушки, Трамп. Любая петарда горько аукнется, особенно против твоих вечных лучших друзей", - отметил иранский министр, не уточнив никаких деталей.
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