Глава МИД Ирана предупредил Трампа о возможных израильских провокациях против американцев

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.

"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли", - написал Зариф в субботу в своем твиттере.

"Опасайся ловушки, Трамп. Любая петарда горько аукнется, особенно против твоих вечных лучших друзей", - отметил иранский министр, не уточнив никаких деталей.