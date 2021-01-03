Техкомитет ОПЕК+ в воскресенье изучит ситуацию на рынке на предмет дальнейшего роста добычи

Технический комитет ОПЕК+ 3 января рассмотрит ситуацию на рынке в преддверии встречи всех министров ОПЕК+ 4 января, посвященной возможному повышению нефтедобычи на 0,5 млн б/с с февраля 2021 года.

Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение повышать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 0,5 млн б/с в месяц.