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Дальнее зарубежье 03.01.2021 13:25

Суточный прирост заражений COVID-19 на Украине снижается после Нового года

Украинские медики за минувшие сутки зафиксировали 4 576 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число выздоровевших от COVID-19 на утро воскресенья составило 6 250 человек, умерли 123 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

Днем ранее, 2 января в Украине было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 074 093 человека, 18 854 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 728 865 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и в Киеве (370).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]