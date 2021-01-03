Суточный прирост заражений COVID-19 на Украине снижается после Нового года

Украинские медики за минувшие сутки зафиксировали 4 576 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, число выздоровевших от COVID-19 на утро воскресенья составило 6 250 человек, умерли 123 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

Днем ранее, 2 января в Украине было 5 038 новых случаев инфицирования, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая, 31 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев заболевания, 30 декабря сообщалось о 7 986 новых случаев, 29 декабря было зафиксировано 6 988 новых заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 074 093 человека, 18 854 человека - умерли от COVID-19, выздоровели - 728 865 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и в Киеве (370).