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СНГ 03.01.2021 14:54

Вакцина Pfizer от коронавируса появится в Казахстане не ранее второго полугодия 2021г - Минздрав

Американская компания Pfizer может поставить вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстан во втором полугодии 2021 года, сообщил глава казахстанского Минздрава Алексей Цой.

"В канун Нового года у нас были последние переговоры с компанией Pfizer. Мы обсуждали вопросы возможной поставки этой вакцины. Предварительно (...), данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия", - сказал Цой на брифинге в воскресенье.

Минздрав предложил Pfizer ускорить регистрацию вакцины на территории Казахстана, добавил министр.

"Мы попросили максимально ускориться, чтобы данную вакцину мы могли получить в Казахстане, но пока нам заявляли, что не ранее второго полугодия 2021 года", - отметил Цой.

28 декабря замминистра здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что Казахстан и Pfizer подписали предварительное соглашение в рамках намерения казахстанской стороны закупать вакцину против COVID-19 этого американского производителя.

21 декабря пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила, что на базе ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" началось производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В Караганде поэтапно планируется произвести 2 млн доз вакцины.

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Тэги: КАЗАХСТАН, PFIZER, ВАКЦИНА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]