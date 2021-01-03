Вакцина Pfizer от коронавируса появится в Казахстане не ранее второго полугодия 2021г - Минздрав

Американская компания Pfizer может поставить вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстан во втором полугодии 2021 года, сообщил глава казахстанского Минздрава Алексей Цой.
"В канун Нового года у нас были последние переговоры с компанией Pfizer. Мы обсуждали вопросы возможной поставки этой вакцины. Предварительно (...), данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия", - сказал Цой на брифинге в воскресенье.
Минздрав предложил Pfizer ускорить регистрацию вакцины на территории Казахстана, добавил министр.
"Мы попросили максимально ускориться, чтобы данную вакцину мы могли получить в Казахстане, но пока нам заявляли, что не ранее второго полугодия 2021 года", - отметил Цой.
28 декабря замминистра здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что Казахстан и Pfizer подписали предварительное соглашение в рамках намерения казахстанской стороны закупать вакцину против COVID-19 этого американского производителя.
21 декабря пресс-служба премьер-министра Казахстана сообщила, что на базе ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" началось производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В Караганде поэтапно планируется произвести 2 млн доз вакцины.
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