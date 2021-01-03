В Египте разрешили применять вакцину китайской компании Sinopharm от COVID-19

Надзорные ведомства Египта разрешили для экстренного применения вакцину от коронавируса COVID-19, разработанную китайской компанией Sinopharm, сообщают в воскресенье китайские СМИ со ссылкой на главу египетского Минздрава Халу Зайед.

"Завтра утром Управление Египта по лекарствам (EDA) направит нам (в министерство - ИФ) официальное разрешение, которое уже было выдано сегодня", - сказала она.

Министр отметила, что EDA провело четыре теста партии вакцин Sinopharm, полученных Египтом 10 декабря прошлого года, и испытания показали безопасность препарата.

Она добавила, что в ближайшие дни в Египет поступит вторая партия вакцин, а прививать граждан страны должны начать позднее в январе.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Египте за время пандемии выявили свыше 140,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 7,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 113,4 тыс. человек.

ОАЭ стали первой страной, официально одобрившей использование вакцины производства Sinopharm: 9 декабря органы здравоохранения ОАЭ сообщили, что препарат в ходе испытаний доказал эффективность в 86%. Также эта вакцина одобрена властями Бахрейна. СМИ стало известно, что эта вакцина в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.

Кроме этого, отмечала китайская газета "Саут чайна морнинг пост", вакцина Sinopharm в числе прочих препаратов уже используется в Китае в рамках программы их экстренного применения, начатой в июле 2020 года.