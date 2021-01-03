В Белоруссии за сутки выявлено 1837 случаев заражения COVID, девять пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 3 января зарегистрированы 199 тыс. 962 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1837 случаев против 1902 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 тыс. 451 пациент (на 2 января - 1442) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 182 тыс. 630 пациентов (на 2 января - 181 тыс. 109), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 1 тыс. 521 пациент.

За минувшие сутки выполнен 5 тыс. 331 тест. Всего в стране проведено 4 млн. 042 тыс. 784 теста.