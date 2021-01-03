Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

29.12 $/bbl   WTI 48.00 0.38 Brent 51.09 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.01.2021 19:50

В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии отмечено увеличение

За сутки в Эстонии выявлено 342 новых случая коронавируса, в Латвии зафиксировано 568 случаев заболевания, в Литве - 1239 новых больных.

Так, по данным департамента здоровья Эстонии, по состоянию на утро 3 января в стране выявлено 342 новых случая COVID-19, госпитализированы 401 человек, из них 27 находятся на искусственной вентиляции легких.

Накануне в Эстонии было выявлено 383 случаев COVID-19.

Скончались за сутки три человека, всего с начала эпидемии умерли 244 человек.

Всего в Эстонии выявлено 29 131 случаев инфицирования коронавирусом.

Между тем в Латвии за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). За сутки в стационары доставлены 136 больных.

В субботу сообщалось о 314 инфицированных за сутки.

С начала пандемии в Латвии заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.

Тем временем в Литве зафиксировали 1239 случаев коронавирусной инфекции за сутки, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики. Накануне в субботу сообщалось о 1 493 новых случаях инфицирования.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 146 637 случаев заражения вирусом. Всего в Литве зарегистрировано 1643 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели 77 362 человека. В настоящее время болеют 66782 пациента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В странах Балтии число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло за две недели почти в четыре раза В Эстонии и Литве фиксируют существенный суточный прирост числа заболевших COVID-19: 61 и 99 новых случаев, соответственно

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]