В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии отмечено увеличение

За сутки в Эстонии выявлено 342 новых случая коронавируса, в Латвии зафиксировано 568 случаев заболевания, в Литве - 1239 новых больных.
Так, по данным департамента здоровья Эстонии, по состоянию на утро 3 января в стране выявлено 342 новых случая COVID-19, госпитализированы 401 человек, из них 27 находятся на искусственной вентиляции легких.
Накануне в Эстонии было выявлено 383 случаев COVID-19.
Скончались за сутки три человека, всего с начала эпидемии умерли 244 человек.
Всего в Эстонии выявлено 29 131 случаев инфицирования коронавирусом.
Между тем в Латвии за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). За сутки в стационары доставлены 136 больных.
В субботу сообщалось о 314 инфицированных за сутки.
С начала пандемии в Латвии заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.
Тем временем в Литве зафиксировали 1239 случаев коронавирусной инфекции за сутки, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики. Накануне в субботу сообщалось о 1 493 новых случаях инфицирования.
В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 146 637 случаев заражения вирусом. Всего в Литве зарегистрировано 1643 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели 77 362 человека. В настоящее время болеют 66782 пациента.
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