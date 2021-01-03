В Эстонии и Литве снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии отмечено увеличение

За сутки в Эстонии выявлено 342 новых случая коронавируса, в Латвии зафиксировано 568 случаев заболевания, в Литве - 1239 новых больных.

Так, по данным департамента здоровья Эстонии, по состоянию на утро 3 января в стране выявлено 342 новых случая COVID-19, госпитализированы 401 человек, из них 27 находятся на искусственной вентиляции легких.

Накануне в Эстонии было выявлено 383 случаев COVID-19.

Скончались за сутки три человека, всего с начала эпидемии умерли 244 человек.

Всего в Эстонии выявлено 29 131 случаев инфицирования коронавирусом.

Между тем в Латвии за сутки выявлено 568 новых случаев COVID-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). За сутки в стационары доставлены 136 больных.

В субботу сообщалось о 314 инфицированных за сутки.

С начала пандемии в Латвии заболели 42 497 человек, скончались 680 инфицированных.

Тем временем в Литве зафиксировали 1239 случаев коронавирусной инфекции за сутки, скончались 27 человек, сообщает Департамент статистики. Накануне в субботу сообщалось о 1 493 новых случаях инфицирования.

В общей сложности с начала пандемии в стране выявлено 146 637 случаев заражения вирусом. Всего в Литве зарегистрировано 1643 летальных исхода от коронавируса. Выздоровели 77 362 человека. В настоящее время болеют 66782 пациента.