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Регион 03.01.2021 16:35

Премьер Армении на встрече с вице-премьером РФ подчеркнул роль России в карабахском урегулировании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване провел встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком по ситуации в Нагорном Карабахе и вопросам армяно-российского сотрудничества, сообщает в воскресенье пресс-служба армянского правительства.

"Пашинян и Оверчук обсудили взаимодействие двух стран в экономической и энергетической сферах, в области развития транспортной инфраструктуры, борьбы с коронавирусом", - отметили в правительстве.

Пашинян заявил о "большой роли России в прекращении боевых действий в Карабахе, отметив, что присутствие российских миротворцев является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности", сообщает пресс-служба.

"Пашинян высоко оценил личные усилия президента России Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Карабахе", - заявили в правительстве Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, РОССИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]