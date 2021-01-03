Премьер Армении на встрече с вице-премьером РФ подчеркнул роль России в карабахском урегулировании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване провел встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком по ситуации в Нагорном Карабахе и вопросам армяно-российского сотрудничества, сообщает в воскресенье пресс-служба армянского правительства.
"Пашинян и Оверчук обсудили взаимодействие двух стран в экономической и энергетической сферах, в области развития транспортной инфраструктуры, борьбы с коронавирусом", - отметили в правительстве.
Пашинян заявил о "большой роли России в прекращении боевых действий в Карабахе, отметив, что присутствие российских миротворцев является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности", сообщает пресс-служба.
"Пашинян высоко оценил личные усилия президента России Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Карабахе", - заявили в правительстве Армении.
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