Премьер Армении на встрече с вице-премьером РФ подчеркнул роль России в карабахском урегулировании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване провел встречу с вице-премьером России Алексеем Оверчуком по ситуации в Нагорном Карабахе и вопросам армяно-российского сотрудничества, сообщает в воскресенье пресс-служба армянского правительства.

"Пашинян и Оверчук обсудили взаимодействие двух стран в экономической и энергетической сферах, в области развития транспортной инфраструктуры, борьбы с коронавирусом", - отметили в правительстве.

Пашинян заявил о "большой роли России в прекращении боевых действий в Карабахе, отметив, что присутствие российских миротворцев является важным фактором и гарантией обеспечения безопасности", сообщает пресс-служба.

"Пашинян высоко оценил личные усилия президента России Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Карабахе", - заявили в правительстве Армении.