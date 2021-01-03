Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

29.12 $/bbl   WTI 48.00 0.38 Brent 51.09 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Регион 03.01.2021 21:45

Иран ищет повод для атаки на Израиль - израильский министр

Заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа о возможности израильских провокаций в отношении американцев являются "полной чушью", заявил в воскресенье министр энергетики Израиля и член кабинета безопасности страны Юваль Штайниц.

"Мы слушали этот абсурд Зарифа, что Израиль совершит террористические атаки против США - это в самом деле полная чушь", - приводит слова министра газета "Гаарец".

"Но с другой стороны это предостерегающий знак - знак того, что Иран нацелился на Израиль, ищет предлог, чтобы наброситься на Израиль, и поэтому нам нужно держать руку на пульсе и находиться в состоянии наивысшей готовности", - отметил он.

По его словам, заявления Зарифа также указывают, что Иран находится под давлением и в сфере экономики, и в сфере безопасности.

"Гаарец" уточняет, что подобные комментарии были озвучены в первую годовщину убийства США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. При этом в американских СМИ ранее появлялась информация, что в исполнении операции по устранению Сулеймани помогли разведывательные данные от Израиля.

Накануне Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.

"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли", - написал Зариф в субботу Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Иран призвал Израиль "не пересекать красную черту" в Персидском заливе Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству иранского ученого-ядерщика Али Хаменеи обвинил ОАЭ в предательстве «мира ислама» из-за нормализации отношений с Израилем Соглашение между ОАЭ и Израилем может сказаться на расстановке политических сил в регионе, считают в МИД Ирана Нетаньяху: Страны, угрожающие Израилю уничтожением, окажутся в опасности Нетаньяху заявил о готовности нанести удар по Ирану в случае атаки им Израиля

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]