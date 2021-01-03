Иран ищет повод для атаки на Израиль - израильский министр

Заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа о возможности израильских провокаций в отношении американцев являются "полной чушью", заявил в воскресенье министр энергетики Израиля и член кабинета безопасности страны Юваль Штайниц.
"Мы слушали этот абсурд Зарифа, что Израиль совершит террористические атаки против США - это в самом деле полная чушь", - приводит слова министра газета "Гаарец".
"Но с другой стороны это предостерегающий знак - знак того, что Иран нацелился на Израиль, ищет предлог, чтобы наброситься на Израиль, и поэтому нам нужно держать руку на пульсе и находиться в состоянии наивысшей готовности", - отметил он.
По его словам, заявления Зарифа также указывают, что Иран находится под давлением и в сфере экономики, и в сфере безопасности.
"Гаарец" уточняет, что подобные комментарии были озвучены в первую годовщину убийства США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. При этом в американских СМИ ранее появлялась информация, что в исполнении операции по устранению Сулеймани помогли разведывательные данные от Израиля.
Накануне Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.
"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли", - написал Зариф в субботу Twitter.
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