Иран ищет повод для атаки на Израиль - израильский министр

Заявления главы МИД Ирана Джавада Зарифа о возможности израильских провокаций в отношении американцев являются "полной чушью", заявил в воскресенье министр энергетики Израиля и член кабинета безопасности страны Юваль Штайниц.

"Мы слушали этот абсурд Зарифа, что Израиль совершит террористические атаки против США - это в самом деле полная чушь", - приводит слова министра газета "Гаарец".

"Но с другой стороны это предостерегающий знак - знак того, что Иран нацелился на Израиль, ищет предлог, чтобы наброситься на Израиль, и поэтому нам нужно держать руку на пульсе и находиться в состоянии наивысшей готовности", - отметил он.

По его словам, заявления Зарифа также указывают, что Иран находится под давлением и в сфере экономики, и в сфере безопасности.

"Гаарец" уточняет, что подобные комментарии были озвучены в первую годовщину убийства США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. При этом в американских СМИ ранее появлялась информация, что в исполнении операции по устранению Сулеймани помогли разведывательные данные от Израиля.

Накануне Зариф предупредил президента США Дональда Трампа о возможности израильских провокаций в отношении американцев.

"Свежие разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы замышляют нападения на американцев, устраивая уходящему Трампу фальшивый "казус белли", - написал Зариф в субботу Twitter.