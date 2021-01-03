В Азербайджане зафиксировано 803 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 803 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 220,265 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 421 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 30 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 733.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 194,843 тыс. человек (+2 918 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 689 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,2 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 210,426 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов