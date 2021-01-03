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Дальнее зарубежье 03.01.2021 20:44

Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против более чем 365 лиц и структур из РФ - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе", - написал он в твиттере.

При этом он повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении России, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, МАСШТАБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]