Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против более чем 365 лиц и структур из РФ - Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа за время своей работы внесла в санкционные списки по России более чем 365 физических и юридических лиц, заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео.

"Администрация ввела санкции против более чем 365 российских объектов в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России на Украине и по всей Европе", - написал он в твиттере.

При этом он повторил позицию Белого дома, согласно которой администрация Трампа проводит более жесткую политику в отношении России, чем когда-либо предыдущая американская администрация.

"Никакая другая администрация не была столь жесткой в отношении России, чем мы. И точка. Не о чем говорить. Взгляните на факты", - подчеркнул Помпео.