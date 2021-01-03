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Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

Ограничительные меры в Англии в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 могут стать еще жестче с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, заявил телерадиокорпорации BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"(Меры - ИФ), вероятно, станут еще жестче", - приводит BBC слова премьера.

Он пояснил, что подобные ограничения могут потребоваться в ближайшие недели в ряде районов Англии.

Джонсон отметил, что кабинет министров вынужден быть "реалистично настроенным" в связи с распространением COVID-19, а Британию, предостерег Джонсон, ожидают "впереди суровые времена".

Он заверил, что рост темпов вакцинации от COVID-19 позволит отменять ограничения. Также Джонсон выразил надежду на то, что в последующие три месяца в стране вакцину получат десятки миллионов человек.

В то же время премьер признал, что правительство не могло "в пределах своих возможностей предсказать" появление осенью 2020 года в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.

Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.

В конце декабря британские власти из-за роста числа заражений коронавирусом приняли решение с 31 декабря ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов. До этого такой режим был уже в силе в Лондоне и на юго-востоке Англии: так, в городе были закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. С 31 декабря с этими ограничениями столкнулись еще 20 млн британцев - в ряде городов в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир и других населенных пунктах.

Новые ограничительные меры были также введены в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]