Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против COVID-19 в Англии

Ограничительные меры в Англии в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 могут стать еще жестче с целью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки, заявил телерадиокорпорации BBC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"(Меры - ИФ), вероятно, станут еще жестче", - приводит BBC слова премьера.
Он пояснил, что подобные ограничения могут потребоваться в ближайшие недели в ряде районов Англии.
Джонсон отметил, что кабинет министров вынужден быть "реалистично настроенным" в связи с распространением COVID-19, а Британию, предостерег Джонсон, ожидают "впереди суровые времена".
Он заверил, что рост темпов вакцинации от COVID-19 позволит отменять ограничения. Также Джонсон выразил надежду на то, что в последующие три месяца в стране вакцину получат десятки миллионов человек.
В то же время премьер признал, что правительство не могло "в пределах своих возможностей предсказать" появление осенью 2020 года в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса.
Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он считается не более смертоносным, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного быстрее распространяется.
В конце декабря британские власти из-за роста числа заражений коронавирусом приняли решение с 31 декабря ввести наивысший уровень ограничений еще в ряде регионов. До этого такой режим был уже в силе в Лондоне и на юго-востоке Англии: так, в городе были закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. С 31 декабря с этими ограничениями столкнулись еще 20 млн британцев - в ряде городов в графствах Лестершир, Линкольншир, Нортгемптоншир, Дербишир и других населенных пунктах.
Новые ограничительные меры были также введены в Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии.
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