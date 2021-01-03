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Бизнес и законодательство 03.01.2021 22:06

Президент Азербайджана и вице-премьер РФ обсудили вопросы азербайджано-российского экономического сотрудничества в 2021г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер РФ, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук на встрече в воскресенье в Баку обсудили вопросы экономического взаимодействия в 2021 году.

«На встрече были обсуждены направления сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

«В ходе беседы было отмечено, что основанные на стратегическом партнерстве дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах.

«Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, отношения в экономической сфере развивались. С этой точки зрения визит сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в Россию в конце прошлого года и нынешний визит сопредседателя комиссии с российской стороны Алексея Оверчука в нашу страну были расценены как хороший показатель этого сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Оверчук передал Алиеву приветствие от российского президента Владимира Путина.

«Президент Алиев выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия главе российского государства», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОВЕРЧУК, ЭКОНОМИКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]