Президент Азербайджана и вице-премьер РФ обсудили вопросы азербайджано-российского экономического сотрудничества в 2021г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер РФ, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук на встрече в воскресенье в Баку обсудили вопросы экономического взаимодействия в 2021 году.
«На встрече были обсуждены направления сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.
«В ходе беседы было отмечено, что основанные на стратегическом партнерстве дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах.
«Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, отношения в экономической сфере развивались. С этой точки зрения визит сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в Россию в конце прошлого года и нынешний визит сопредседателя комиссии с российской стороны Алексея Оверчука в нашу страну были расценены как хороший показатель этого сотрудничества», - подчеркивается в информации.
Оверчук передал Алиеву приветствие от российского президента Владимира Путина.
«Президент Алиев выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия главе российского государства», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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