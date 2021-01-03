Президент Азербайджана и вице-премьер РФ обсудили вопросы азербайджано-российского экономического сотрудничества в 2021г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер РФ, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук на встрече в воскресенье в Баку обсудили вопросы экономического взаимодействия в 2021 году.

«На встрече были обсуждены направления сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году», - отмечается в информации на сайте президента Азербайджана.

«В ходе беседы было отмечено, что основанные на стратегическом партнерстве дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах.

«Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, отношения в экономической сфере развивались. С этой точки зрения визит сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в Россию в конце прошлого года и нынешний визит сопредседателя комиссии с российской стороны Алексея Оверчука в нашу страну были расценены как хороший показатель этого сотрудничества», - подчеркивается в информации.

Оверчук передал Алиеву приветствие от российского президента Владимира Путина.

«Президент Алиев выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия главе российского государства», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде