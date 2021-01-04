Tesla почти достигла цели по поставке 500 тыс. электромобилей в 2020г

Tesla Inc. в 2020 году практически выполнила цель по поставке полмиллиона электромобилей, о которой заявлял ее руководитель Илон Маск, несмотря на приостановку работы завода в США из-за пандемии COVID-19.
Американская компания отгрузила 499,55 тыс. машин по сравнению с 367,5 тыс. в 2019 году. Производство за минувший год составило 509,737 тыс., сообщается в пресс-релизе компании.
Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали поставки на уровне 493 тыс. электромобилей.
В четвертом квартале Tesla выпустила 179,757 тыс. электромобилей, а поставки составили рекордные 180,57 тыс.
В том числе за этот период было произведено 16,097 тыс. машин Model S и X, а также 163,66 тыс. Model 3 и Y. Поставки электромобилей этих моделей составили соответственно 18,92 тыс. и 161,65 тыс.
Как полагают эксперты, хорошие результаты продаж позволят Tesla получить рекордную прибыль по итогам четвертого квартала и впервые завершить "в плюсе" год, сообщает The Wall Street Journal.
Хотя компания не давала официального прогноза на 2021 год, Маск в октябре говорил о том, что поставки могут составить от 840 тыс. до 1 млн электромобилей. В частности, этому будет способствовать наращивание производства на заводе в Китае.
Капитализация Tesla в 2020 году выросла в 8,4 раза и составляет $668,9 млрд. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor`s 500, в расчет которого акции компании вошли 21 декабря, прибавил за год 15,3%.
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