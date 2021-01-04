Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

31.12 $/bbl   WTI 48.52 0.12 Brent 51.80 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 04.01.2021 14:40

Tesla почти достигла цели по поставке 500 тыс. электромобилей в 2020г

Tesla Inc. в 2020 году практически выполнила цель по поставке полмиллиона электромобилей, о которой заявлял ее руководитель Илон Маск, несмотря на приостановку работы завода в США из-за пандемии COVID-19.

Американская компания отгрузила 499,55 тыс. машин по сравнению с 367,5 тыс. в 2019 году. Производство за минувший год составило 509,737 тыс., сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали поставки на уровне 493 тыс. электромобилей.

В четвертом квартале Tesla выпустила 179,757 тыс. электромобилей, а поставки составили рекордные 180,57 тыс.

В том числе за этот период было произведено 16,097 тыс. машин Model S и X, а также 163,66 тыс. Model 3 и Y. Поставки электромобилей этих моделей составили соответственно 18,92 тыс. и 161,65 тыс.

Как полагают эксперты, хорошие результаты продаж позволят Tesla получить рекордную прибыль по итогам четвертого квартала и впервые завершить "в плюсе" год, сообщает The Wall Street Journal.

Хотя компания не давала официального прогноза на 2021 год, Маск в октябре говорил о том, что поставки могут составить от 840 тыс. до 1 млн электромобилей. В частности, этому будет способствовать наращивание производства на заводе в Китае.

Капитализация Tesla в 2020 году выросла в 8,4 раза и составляет $668,9 млрд. Для сравнения, фондовый индекс Standard & Poor`s 500, в расчет которого акции компании вошли 21 декабря, прибавил за год 15,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, TESLA, ПРОДАЖИ, КВАРТАЛ


Похожие новости


Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla Маск прогнозирует рост поставок электромобилей Tesla в 2020 г. на 30-40% Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США Tesla получила 200 тыс. заказов на первый электрический пикап за три дня

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]