Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени

Первый министр Шотландии Никола Стерджен попросила Евросоюз "не выключать свет" в связи со скорым возвращением региона в его состав.
"Европа, Шотландия скоро вернется, не выключай свет", - написала она в твиттере перед самым Новым годом.
Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители Европейского союза и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах.
Переговоры шли долго и с переменным успехом, они приостанавливались на некоторое время из-за ситуации с COVID-19, а также проходили в онлайн-формате. Время от времени диалог заходил в тупик, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки и упрекала другую в отсутствии готовности к компромиссам.
Одним из последствий "развода" Великобритании с ЕС стала резкая активизация сепаратистских настроений в Шотландии. Как сообщали СМИ, более половины шотландцев выступают за выход из Соединенного королевства и возвращение в Евросоюз.
Первый министр Стерджен в недавнем интервью немецкой Die Welt заявила, что обязательно проведет второй референдум о независимости Шотландии, возможно, уже в 2021 году. Она выразила уверенность, что большинство шотландцев выскажется за выход из состава Великобритании.
По словам Стерджен, после получения независимости Шотландия немедленно подаст заявку на повторное вступление в Европейский союз и будет принята туда в кратчайшие сроки.
Первый референдум о независимости прошел в Шотландии в 2014 году.
Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе
В Азербайджане создан Фонд возрождения Карабаха
В Иране полностью готовы ответить на давление со стороны США - глава КСИР
Заседание JMMC задерживается на час, нет согласия в ОПЕК+ о необходимости повышать добычу в феврале
Экспорт белорусских нефтепродуктов через порты РФ может начаться в 2021г - Новак
Нефтяные цены растут на ожиданиях решений ОПЕК+, Brent - $52,56 за баррель
Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality
Турецкие ученые создали прибор, который за 10 секунд диагностирует коронавирус
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ
Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США
МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса
Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз