Число заражений COVID-19 в Грузии за сутки увеличилось на 594, скончались 25 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 594 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 229 тыс. 763, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 417 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 628 человек, за минувшие сутки скончались еще 25 человек.

Число выздоровевших составляет 222 тыс. 405 человек.