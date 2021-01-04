Число заражений COVID-19 в Грузии за сутки увеличилось на 594, скончались 25 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 594 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 229 тыс. 763, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 417 новых больных за сутки.
Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 628 человек, за минувшие сутки скончались еще 25 человек.
Число выздоровевших составляет 222 тыс. 405 человек.
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