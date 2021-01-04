В России впервые с 19 ноября выявлено менее 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил за сутки 23,35 тыс. случаев, умерли за сутки 482 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 351 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 616 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Последний раз менее 24 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в РФ было зафиксировано 19 ноября, когда их было 23 тыс. 610.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 482 человека.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 260 тыс. 138 случаев коронавирусной инфекции, 58 тыс. 988 умерших и 2 млн 640 тыс. 036 выписанных (21 тыс. 154 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 561 тыс. 114.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 91,8 млн тестов на COVID-19, из них 193 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 652 тыс. 663 человек.