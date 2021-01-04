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Внутренняя политика 04.01.2021 12:45

В Азербайджане создан Фонд возрождения Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о создании публичного юридического лица «Фонд возрождения Карабаха», сообщает сайт главы государства.

Фонд будет заниматься оказанием финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению и реконструкцию освобожденных территорий Азербайджана и превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечением инвестиций и развитием в этой сфере партнерства между государством и частным сектором, а также необходимой агитационной деятельностью внутри страны и за рубежом.

Общее руководство и контроль над деятельностью фонда будет осуществлять Наблюдательный совет.

Текущее руководство фондом будет осуществлять Правление в составе трех членов - председателя и двух его заместителей.

Средства фонда формируются за счет следующих источников: пожертвования физических и юридических лиц; гранты; другие источники, не запрещенные законом. До госрегистрации эти средства могут быть аккумулированы на специальных казначейских и банковских счетах Фонда.

Администрации Президента поручено в 15-дневный срок подготовить и представить главе государства проект устава Фонда.

Кабинету министров поручено; принять меры по государственной регистрации Фонда в течение 3 дней после утверждения его устава; в месячный срок со дня госрегистрации принять меры о предоставлении Фонду административного здания и решении вопросов логистики.

Минфину поручено; организовывать накопление средств фонда на специальных казначейских и банковских счетах до начала его деятельности; предусмотреть в проекте госбюджета на каждый год средства, необходимые для организации и обеспечения деятельности фонда.

Президент Алиев также утвердил состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха. В него вошли: министр экономики Микайыл Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель общественного объединения «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым, ректор Бакинской Музыкальной Академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалат Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Камал Абдулла, народный артист Азербайджана Алим Гасымов.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ, ВОЗРОЖДЕНИЕ, ФОНД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]