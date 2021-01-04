Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality

Столица Киргизии в понедельник возглавила список городов мира с самым загрязненным воздухом в рейтинге World Air Quality.

По данным сайта World Air Quality, который обновляет данные в режиме реального времени, на утро 4 января концентрация микродисперсных частиц PM2.5 частиц в воздухе Бишкека составила 547 мкг на куб. метр.

На втором месте по загрязнению воздуха расположился Кабул, где концентрация микродисперсных частиц составила PM2.5 182 мкг на куб. метр, на третьем - Непал (266 мкг на куб. метр), на четвертом - Калькутта (186 мкг на куб. метр), на пятом месте - Нур-Султан (185 мкг на куб. метр).

По нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. метр. В законодательстве Киргизии допустимый уровень концентрации составляет 35 мкг на куб. метр.

Киргизские экологи заявляют, что основными причинами загрязнения воздуха и образования смога в Бишкеке в зимний период являются выбросы домашних печей, столичной ТЭЦ и автомобилей.