Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

31.12 $/bbl   WTI 48.52 0.12 Brent 51.80 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Экология 04.01.2021 13:06

Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality

Столица Киргизии в понедельник возглавила список городов мира с самым загрязненным воздухом в рейтинге World Air Quality.

По данным сайта World Air Quality, который обновляет данные в режиме реального времени, на утро 4 января концентрация микродисперсных частиц PM2.5 частиц в воздухе Бишкека составила 547 мкг на куб. метр.

На втором месте по загрязнению воздуха расположился Кабул, где концентрация микродисперсных частиц составила PM2.5 182 мкг на куб. метр, на третьем - Непал (266 мкг на куб. метр), на четвертом - Калькутта (186 мкг на куб. метр), на пятом месте - Нур-Султан (185 мкг на куб. метр).

По нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. метр. В законодательстве Киргизии допустимый уровень концентрации составляет 35 мкг на куб. метр.

Киргизские экологи заявляют, что основными причинами загрязнения воздуха и образования смога в Бишкеке в зимний период являются выбросы домашних печей, столичной ТЭЦ и автомобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ВОЗДУХ, ЭКОЛОГИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]