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Карабахский конфликт 04.01.2021 13:20

Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе

Пиротехники МЧС России направлены в Азербайджан с гуманитарной миссией, сообщили в пресс-службе ведомства.

"4 января самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Азербайджан для выполнения задач по разминированию освобожденных территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе", - сказали журналистам в МЧС.

Там отметили, что сводная группировка из 20 человек сформирована из пиротехников центра "Лидер" и сотрудников Ногинского спасательного центра.

"Также бортом МЧС России будут доставлены три единицы техники с робототехническим оборудованием", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что весь личный состав прошел тестирование на отсутствие Cоvid-19.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ПИРОТЕХНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]