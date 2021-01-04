Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе

Пиротехники МЧС России направлены в Азербайджан с гуманитарной миссией, сообщили в пресс-службе ведомства.
"4 января самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Азербайджан для выполнения задач по разминированию освобожденных территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе", - сказали журналистам в МЧС.
Там отметили, что сводная группировка из 20 человек сформирована из пиротехников центра "Лидер" и сотрудников Ногинского спасательного центра.
"Также бортом МЧС России будут доставлены три единицы техники с робототехническим оборудованием", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что весь личный состав прошел тестирование на отсутствие Cоvid-19.
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