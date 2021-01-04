Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами

Китай решительно выступает против политизации торговых вопросов правительством США и примет меры по защите китайских компаний, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в понедельник.

Нью-Йоркская фондовая биржа 1 января начала процедуру делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний: China Mobile, China Unicom и China Telecom.

Эта мера предпринята в соответствии с указом президента Дональда Трампа о запрете американским компаниям инвестировать в ценные бумаги китайских фирм, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военными Китая.

Эти средства, как отмечают американские чиновники, идут на развитие военно-промышленного комплекса КНР.