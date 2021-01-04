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Дальнее зарубежье 04.01.2021 14:10

Пекин выступил против политизации Вашингтоном торговых вопросов между двумя странами

Китай решительно выступает против политизации торговых вопросов правительством США и примет меры по защите китайских компаний, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в понедельник.

Нью-Йоркская фондовая биржа 1 января начала процедуру делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний: China Mobile, China Unicom и China Telecom.

Эта мера предпринята в соответствии с указом президента Дональда Трампа о запрете американским компаниям инвестировать в ценные бумаги китайских фирм, которые, по мнению Вашингтона, связаны с военными Китая.

Эти средства, как отмечают американские чиновники, идут на развитие военно-промышленного комплекса КНР.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]