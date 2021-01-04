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Дальнее зарубежье 04.01.2021 14:45

МИД КНР назвал безосновательной ложью заявления замсоветника президента США по нацбезопасности о происхождении коронавируса

Представитель МИД КНР Ху Чуньин на брифинге в понедельник обвинила заместителя советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттинджера в распространении ложных и необоснованных слухов о происхождении коронавируса.

Ранее Поттинджер, как сообщило издание Daily Mail, заявил, что растет число свидетельств того, что источником распространения коронавируса CОVID-19 в мире является лаборатория Уханьского института вирусологии.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Поттинджер, "являющийся высокопоставленным американским чиновником, продолжает распространять эту безосновательную ложь".

Она сказала, что Пекин надеется получить пояснения, "являются ли утверждения американского чиновника официальной позицией администрации, или же его личным мнением".

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Тэги: КИТАЙ, МИД, США, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]