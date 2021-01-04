Нефтяные цены растут на ожиданиях решений ОПЕК+, Brent - $52,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 в понедельник составляет $52,56 за баррель, что на $0,76 (1,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $49,98 за баррель, что на $0,46 (0,95%) выше уровня предыдущих торгов.
Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в воскресенье, отметив, что странам организации необходимо принимать во внимание множество потенциальных рисков.
По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.
Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник. В ходе предварительной встречи, состоявшейся в воскресенье, представители ряда стран, включая Саудовскую Аравию, высказали сомнения в необходимости нового увеличения добычи в феврале, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи.
"Мы полагаем, что ОПЕК+ воздержится от наращивания производства нефти в феврале, поскольку заболеваемость COVID-19 продолжает расти, а вакцины внедряются медленнее, чем ожидалось", - отмечает аналитик по сырьевому рынку RBC Capital Markets Хелима Крофт.
Глава Vanda Insights Вандана Хари, в свою очередь, считает, что "шансы того, что ОПЕК+ сохранит январский уровень добычи в феврале, сейчас 50 на 50".
"Хотя пандемия продолжает оказывать давление на спрос, в альянсе существует внутренняя динамика, которая требует постепенного восстановления добычи, чтобы поддерживать согласие", - сказала она S&P Global Platts. По мнению Хари, это "может заставить министров ОПЕК+ рассмотреть уменьшение объемов сокращения добычи с февраля".
Тем временем, ситуация с коронавирусом в мире остается неблагоприятной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о возможности ужесточения карантинных мер в Англии, в то время как Япония рассматривает возможность очередного введения чрезвычайного положения в стране.
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