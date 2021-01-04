Заседание JMMC задерживается на час, нет согласия в ОПЕК+ о необходимости повышать добычу в феврале

Министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC) отложено уже на час, сообщили источники "Интерфакса".
JMMC должен был начаться в 15.00, а министерская встреча - в 18.00.
Секретариат ОПЕК сообщил, что министерская встреча теперь состоится на полчаса раньше - в 17.30.
Пока нет согласия среди стран о необходимости повышать добычу на 500 тыс. б/с в феврале.
Как пишет агентство Bloomberg, накануне в ходе текхомитета ОПЕК, несколько стран, включая Саудовскую Аравию, высказали опасения относительно роста добычи в феврале на 500 тыс. б/с.
Россия, по словам источников "Интерфакса" считает, что можно увеличить добычу в феврале на 0,5 млн б/с. Источники "Интерфакса" говорят, что техкомитет косвенно поддержал сохранение январского уровня добычи в феврале, но Россия и еще ряд стран высказались за увеличение добычи в феврале.
Страны ОПЕК+ в апреле 2020 года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.
На прошедшей министерской встрече ОПЕК+ 3 декабря было принято решение повышать нефтедобычу постепенно - только на 0,5 млн б/с с 1 января. При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 0,5 млн б/с в месяц.
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