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Регион 04.01.2021 19:20

В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по решению Ирана об обогащении урана до 20% - представитель Борреля

В Евросоюзе приняли к сведению объявление Ирана о возобновлении обогащения урана до уровня 20% и ждут реакции МАГАТЭ для определения своих дальнейших шагов, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Если это объявление реализуется, действительно, это означает, что иранские власти не держат своих обещаний. Будут значительные последствия для ситуации с нераспространением", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он подчеркнул важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Напоминаю заявления всех участников этого соглашения, что они хотят сохранить его. И это соглашение будет сохраняться столь долго, сколько его участники будут выполнять свои обязательства", - добавил Стано.

При этом он отметил, что МАГАТЭ еще не подтвердило официально этого решения. Но, по собственной оценке ЕС иранской ядерной программы, Тегеран такие меры предпринял. Стано также сообщил о том, что недавно было объявлено о намерении ответственного представителя МАГАТЭ проинформировать государства-члены ЕС о состоянии исполнения иранской ядерной программы, после чего можно будет судить о ситуации.

"Мы расцениваем МАГАТЭ как объективного наблюдателя иранской программы, и наши действия будут определяться его выводами", - пояснил представитель Борреля.

На вопрос, означает ли решение Ирана об обогащении урана до уровня 20%, что сделке СВПД наступил конец, за которым последуют санкции против Тегерана, пресс-секретарь ответил: "Я не хотел бы спекулировать. Надо дождаться сведений с брифинга МАГАТЭ, и затем мы будем судить о дальнейших действиях".

Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии.

"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.

Ранее о намерении повысить уровень обогащения урана до 20% Тегеран проинформировал МАГАТЭ. Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил в свою очередь, что для начала процесса обогащения урана до 20%-ного уровня природный уран в центрифугах, расположенных на объекте в Фордо, должен быть заменен на материал, уже обогащенный до 4%.

По его словам, "это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ".

"Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", - отметил Салехи.

В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%. Решение об увеличении уровня обогащения было принято в Тегеране после того, как из сделки в одностороннем порядке вышли США.

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Тэги: ЕС, ИРАН, МАГАТЭ, УРАН


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