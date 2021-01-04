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Финансы 04.01.2021 20:30

Выпуск облигаций в мире в 2020 г. достиг рекорда, но банкиры ожидают спада в этом году

Банкиры ожидают резкого падения объемов глобального выпуска корпоративных облигаций в 2021 году после рекордного объема размещений в прошлом году, что помогло компаниям пережить вызванный пандемией коронавирусной инфекции кризис.

По данным Refinitiv на 22 декабря, выпуск облигаций в мире в 2020 году увеличился почти на четверть относительно того же периода годом ранее и составил $5,35 млрд. Этот показатель уже существенно превышает сумму в $4,35 трлн, зафиксированную по итогам всего 2019 года и являвшуюся рекордом.

Однако аналитики Bank of America прогнозируют, что в 2021 году активность пойдет на спад.

По их оценкам, чистый объем привлечения средств за счет размещения бондов компаниями с рейтингами инвестиционного уровня рухнет на 76%. В результате сумма за год составит $63 млрд, что станет самым низким показателем с начала ведения банком расчетов в 2002 году.

В прошлом году этот сегмент рынка был одним из самых горячих, отмечает Financial Times.

"Огромный наплыв корпораций, желающих пополнить свои балансы наличными, в марте, апреле и мае был поразительным, - заявил глава отдела долговых рынков Wells Fargo Джон Хайнс. - Очевидно, что в этом году надо ожидать сокращения".

Действия центральных банков мира по поддержке финансовых рынков, предпринятые после падения цен различных классов активов в марте, способствовали снижению стоимости размещения бумаг. Рост спроса на облигации открыл доступ к рынку даже эмитентам с самыми низкими кредитными рейтингами и компаниям, пострадавшим от пандемии, отмечают эксперты.

Эмитенты с рейтингами "мусорного уровня", то есть имеющими рейтинг "ВВ+" и ниже, разместили с 1 января по 22 декабря бонды на общую сумму $547 млрд, что на треть превысило показатель за аналогичный период годом ранее. Компании с инвестиционными рейтингами увеличили объем выпуска облигаций на 23% - до $4,81 трлн.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что размещения корпоративных бондов в 2021 году снизятся на 3%. Негативными факторами являются неопределенность относительно времени массовой вакцинации против COVID-19 и ситуации после окончания переходного периода после Brexit, а также возможность нового витка торгового конфликта между США и Китаем.

В то же время улучшение экономических прогнозов может усилить активность в сфере слияний и поглощений, которые будут финансироваться за счет размещения облигаций - достаточно дешевого способа привлечения денежных средств, полагают аналитики.

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Тэги: МИР, БОНДЫ, КОМПАНИИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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