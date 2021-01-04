Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу

Возобновление Ираном обогащения урана до 20-процентного уровня преследует цели создания Тегераном ядерного оружия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В распространенном офисом премьера заявлении говорится, что этому решению Ирана существует единственное объяснение - "намерение развивать оружейную ядерную программу".

"Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие", - добавил Нетаньяху.

Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии.

"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.

Ранее о намерении повысить уровень обогащения урана Тегеран проинформировал МАГАТЭ.