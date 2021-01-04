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Регион 04.01.2021 18:50

Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу

Возобновление Ираном обогащения урана до 20-процентного уровня преследует цели создания Тегераном ядерного оружия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В распространенном офисом премьера заявлении говорится, что этому решению Ирана существует единственное объяснение - "намерение развивать оружейную ядерную программу".

"Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие", - добавил Нетаньяху.

Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии.

"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.

Ранее о намерении повысить уровень обогащения урана Тегеран проинформировал МАГАТЭ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, УРАН, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]