Премьер Израиля обвиняет Иран в стремлении создать атомную бомбу

Возобновление Ираном обогащения урана до 20-процентного уровня преследует цели создания Тегераном ядерного оружия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В распространенном офисом премьера заявлении говорится, что этому решению Ирана существует единственное объяснение - "намерение развивать оружейную ядерную программу".
"Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие", - добавил Нетаньяху.
Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии.
"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.
Ранее о намерении повысить уровень обогащения урана Тегеран проинформировал МАГАТЭ.
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