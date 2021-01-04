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04.01.2021 19:25

Нефтяные цены колеблются на новостях о встрече ОПЕК+, Brent - $52,21 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник колеблются, инвесторы следят за новостями о ходе заседания ОПЕК+.

По информации источников "Интерфакса", заседание министерского мониторингового комитета закончилось, итоговой рекомендации министрам всех стран-участниц, встреча которых должна начаться через некоторое время, не вынесено.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 в понедельник составляет $52,21 за баррель, что на $0,4 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $49,71 за баррель, что на $0,19 (0,39%) выше уровня предыдущих торгов.

По данным СМИ, большинство стран ОПЕК+ полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль. По информации "Интерфакса", такова была и неформальная рекомендация техкомитета ОПЕК+ накануне, однако Россия и ОАЭ выступают за увеличение добычи в феврале.

"Мы считаем, что в текущей обстановке, когда существуют реальные опасения из-за недавней волны COVID-19, лучшее решение для ОПЕК+ - сохранить объемы сокращения добычи на текущих уровнях", - заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует MarketWatch.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц. Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]