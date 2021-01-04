Нефтяные цены колеблются на новостях о встрече ОПЕК+, Brent - $52,21 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник колеблются, инвесторы следят за новостями о ходе заседания ОПЕК+.
По информации источников "Интерфакса", заседание министерского мониторингового комитета закончилось, итоговой рекомендации министрам всех стран-участниц, встреча которых должна начаться через некоторое время, не вынесено.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 в понедельник составляет $52,21 за баррель, что на $0,4 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $49,71 за баррель, что на $0,19 (0,39%) выше уровня предыдущих торгов.
По данным СМИ, большинство стран ОПЕК+ полагают, что нужно сохранить текущие ограничения на февраль. По информации "Интерфакса", такова была и неформальная рекомендация техкомитета ОПЕК+ накануне, однако Россия и ОАЭ выступают за увеличение добычи в феврале.
"Мы считаем, что в текущей обстановке, когда существуют реальные опасения из-за недавней волны COVID-19, лучшее решение для ОПЕК+ - сохранить объемы сокращения добычи на текущих уровнях", - заявил аналитик ING Уоррен Паттерсон, которого цитирует MarketWatch.
По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки. При этом министры решили собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц. Решение относительно уровней добычи в феврале будет приниматься ОПЕК+ в понедельник.
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