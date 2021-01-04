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США продолжат добиваться экстрадиции Ассанжа - Минюст

Соединенные Штаты будут продолжать добиваться экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявило министерство юстиции США в понедельник после того, как британский судья отказал в этом Вашингтону.

"Мы будем продолжать добиваться экстрадиции господина Ассанжа в Соединенные Штаты", - заявил представитель Минюста Марк Раймонди.

Он сказал, что Соединенные Штаты "крайне разочарованы окончательным решением суда".

Как сообщалось, суд в Лондоне постановил, что экстрадиция Ассанжа в США невозможна.

Американская сторона, обвиняющая Ассанжа в шпионаже и хакерской деятельности, подтвердила, что подаст апелляцию на это решение.

Суд мотивировал своё решение опасениями да психическое здоровье основателя Wikileaks.

"Считаю, что психическое состояние господина Ассанжа настолько плохое, что было бы неправильно экстрадировать его в США", - заявила судья Ванесса Барайтсер.

Она пояснила, что в США Ассанжа поместили бы в тюрьму максимально строгого режима, что пагубно сказалось бы на психическом здоровье основателя Wikileaks. По мнению судьи, в таком случае у регулярно страдающего от депрессий Ассанжа в тюрьме будет достаточно мотивации, чтобы совершить суицид. Кроме того, она заключила, что обвиняемый достаточно умён, чтобы выполнить задуманное даже при серьезном контроле за ним.

Судья объявила перерыв в заседании, отметив, что тогда может быть рассмотрен вопрос об освобождении Ассанжа под залог.

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Тэги: США, АССАНЖ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]