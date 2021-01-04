Минэнерго Саудовской Аравии: неопределенность на нефтерынке высока, нельзя ослаблять усилия по балансировке для сиюминутной выгоды

Неопределенность на нефтяном рынке остается высокой, несмотря на то, что появление вакцин придает рынку оптимизм, нужны еще значительные усилия для достижения баланса, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, открывая министерскую встречу ОПЕК+.
По его словам, нужно сохранять гибкость для удовлетворения потребностей рынка.
Принц отметил, что ОПЕК+ достигла самого высокого уровня исполнения сделки ОПЕК+ за последние четыре года и согласовала механизм компенсаций недосокращенных объемов, выразив надежду, что странам удастся компенсировать все отставания.
"Наш совместный подход помог нам пройти долгий путь к восстановлению баланса на мировых нефтяных рынках после потрясений прошлого года. Но теперь, когда мы видим свет в конце туннеля, мы должны любой ценой избежать соблазна ослабить нашу решительность", - подчеркнул глава Минэнерго КСА.
Он напомнил свои слова, что вакцинация будет единственным наиболее важным фактором восстановления экономики, что приведет к устойчивому повышению спроса на нефть, а появление вакцин - это благоприятный знак.
Министр напомнил, что с появлением вакцины на рынок вернулся оптимизм.
"Но, рискуя показаться пессимистом, я хочу призвать к осторожности даже в этой в целом оптимистичной среде", - сказал Абдулазиз бен Сальман.
"Уровень неопределенности в мире остается высоким. Мировой спрос на нефть по-прежнему намного ниже уровня начала года. Спрос на транспортное топливо, в частности на авиатопливо, особенно хрупок. Беспокоит и является непредсказуемым появление новых вариантов заболевания. Во многих частях мира, где уровень инфицирования вызывает тревогу, вводится новая волна карантинов, что неизбежно повлияет на темпы экономического восстановления в этих странах", - предостерег он.
"Поэтому я призываю вас сегодня не принимать как должное прогресс, которого мы добились как группа за последний год. Не рискуйте всем, чего мы достигли, ради сиюминутной, но иллюзорной выгоды. Я призываю не только к осторожности, но и к чувству ответственности, потому что наша работа еще не сделана, и предстоит еще много напряженных усилий. Мы должны сохранять бдительность и проявлять активность перед лицом любых нежелательных событий", - заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии.
"Как мы договорились на последней встрече, мы должны сохранять гибкость, чтобы реагировать на события по мере их возникновения и вносить необходимые корректировки, чтобы удовлетворить потребности рынков. Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться как полного соблюдения, так и полной компенсации", - подчеркнул Абдулазиз бен Сальман.
Министр произнес эти слова во вступительном слове на министерской встрече ОПЕК+. Как сообщают источники "Интерфакса", министерский комитет ОПЕК+ закончился без рекомендации для всех министров об уровне добычи на февраль. По словам одного из источников, Россия пока стоит на своей позиции, что ОПЕК+ нужно увеличивать добычу на 0,5 млн б/с, в то время как Саудовская Аравия и ряд других стран выступают за сохранение январского уровня производства.
Пиротехники МЧС РФ планируют разминировать в Азербайджане 100 га территорий - МЧС Азербайджана
Группа пиротехников МЧС РФ вылетела для разминирования в Нагорном Карабахе
В Азербайджане зафиксировано 334 случая COVID-19
Бишкек стал городом с самым загрязненным воздухом в мире в рейтинге World Air Quality
Турецкие ученые создали прибор, который за 10 секунд диагностирует коронавирус
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу
США продолжат добиваться экстрадиции Ассанжа - Минюст
В ЕС ожидают выводов МАГАТЭ по решению Ирана об обогащении урана до 20% - представитель Борреля
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз