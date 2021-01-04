Новак: надеемся на восстановление спроса в 2021г, и ОПЕК+ сможет решить восстановить добычу с учетом ситуации на рынке

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак выразил надежду, что ОПЕК+ сможет принимать решения о восстановлении добычи с учетом ситуации на рынке.

"Надеюсь, что в 2021 году мы всё-таки увидим восстановление спроса, в том числе, в результате вакцинации, которая уже происходит во многих странах, вакцинация населения. И, конечно, надеемся, что мы постепенно будем с вами, используя разные механизмы и инструменты, которые уже себя зарекомендовали, принимать правильные решения, направленные и на стабилизацию рынка, и на восстановление добычи, учитывая баланс спроса и предложения, который будет складываться", - сказал Новак во вступительном слове перед заседанием стран ОПЕК+.

"Очевидно, что сегодня наблюдаем большие неопределенности, и поэтому мы договорились в ежемесячном режиме мониторить ситуацию. И это очень важно, поскольку все 4 года существования нашей декларации о сотрудничестве мы проявляли беспрецедентную дальновидность и гибкость в отношении принимаемых нами решений", - сказал Новак.

"Тот уровень взаимодоверия, который сложился между нашими странами, и также отклик, который мы получили от мировой общественности, нефтяного рынка - безусловно, это заслуга каждой из стран-участниц нашей кооперации", - добавил он.

Новак также отметил, что рассчитывает на совместную плодотворную работу среди стран ОПЕК+ в ходе заседания министров.

Как сообщают источники "Интерфакса", министерский комитет ОПЕК+ закончился без рекомендации для всех министров об уровне добычи на февраль. По словам одного из источников, Россия пока стоит на своей позиции, что ОПЕК+ нужно увеличивать добычу на 0,5 млн б/с, в то время как Саудовская Аравия и ряд других стран выступают за сохранение январского уровня производства.