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Транспорт и связь 04.01.2021 23:40

Акционеры Fiat Chrysler и Peugeot одобрили слияние компаний

Акционеры итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group в понедельник одобрили слияние, в результате которого будет создан четвертый крупнейший в мире автопроизводитель, сообщает Bloomberg.

По информации MarketWatch, слияние одобрило 99,85% акционеров PSA. Закрытие сделки ожидается до конца марта.

Объеденная компания - Stellantis - станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире после Volkswagen, Renault-Nissan и Toyota Motor. Она будет выпускать бренды автомобилей Jeep, Fiat, Dodge, Maserati, Peugeot, Citroen и Opel.

PSA и FCA объявили о планах слияния в декабре 2019 года. В сентябре прошлого года компании изменили условия сделки из-за изменения обстоятельств в связи с пандемией. FCA и PSA получили одобрение Европейского союза на сделку в конце декабря.

Объединенную компанию возглавит главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес.

Акции Peugeot SA дорожают на 3,4% на торгах в Париже в понедельник. Котировки акций Fiat Chrysler Automobiles NV повышаются на 3% на торгах в Милане.

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, СЛИЯНИЕ, АКЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]