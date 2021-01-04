В Азербайджане зафиксировано 334 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 220,599 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 803 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 28 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 761.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 196,734 тыс. человек (+1 891 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 104 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,768 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 214,194 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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