В Азербайджане зафиксировано 334 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 334 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 220,599 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 803 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 28 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 761.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 196,734 тыс. человек (+1 891 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 104 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,768 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 214,194 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова