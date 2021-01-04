Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник выразил готовность предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

"Я попрошу нашего главу МИД... обсудить с британскими властями возможность возвращения свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище", - сказал президент на пресс-конференции.

Ранее в понедельник британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, где основателя Wikileaks обвиняют в хакерской деятельности и шпионаже. Американская сторона заявила, что подаст апелляцию на этот вердикт.

Пока что Ассанж остаётся за решёткой, однако вскоре суд рассмотрит возможность его освобождения под залог.