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Дальнее зарубежье 04.01.2021 20:15

Президент Мексики готов предоставить убежище Ассанжу

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник выразил готовность предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

"Я попрошу нашего главу МИД... обсудить с британскими властями возможность возвращения свободы господину Ассанжу. Также следует проинформировать Лондон, что Мексика предлагает этому человеку политическое убежище", - сказал президент на пресс-конференции.

Ранее в понедельник британский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США, где основателя Wikileaks обвиняют в хакерской деятельности и шпионаже. Американская сторона заявила, что подаст апелляцию на этот вердикт.

Пока что Ассанж остаётся за решёткой, однако вскоре суд рассмотрит возможность его освобождения под залог.

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Тэги: МЕКСИКА, АСССАНЖ, УБЕЖИЩЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]