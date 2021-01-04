ОАЭ, Нигерия, Алжир, Оман, Малайзия, Ирак, Кувейт поддержали позицию Саудовской Аравии продлить текущую добычу ОПЕК+ на февраль

ОАЭ, которые поддерживали предложение России увеличить добычу нефти ОПЕК+ с февраля, теперь приняли позицию Саудовской Аравии - сохранить текущие ограничения на следующий месяц, сообщил источник "Интерфакса".

Также за продление ограничений высказались Алжир, Нигерия, Ирак и Кувейт, которые входят в ОПЕК, и Малайзия и Оман, которые находятся в числе стран не-ОПЕК.