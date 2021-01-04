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ТЭК 04.01.2021 20:43

ОАЭ, Нигерия, Алжир, Оман, Малайзия, Ирак, Кувейт поддержали позицию Саудовской Аравии продлить текущую добычу ОПЕК+ на февраль

ОАЭ, которые поддерживали предложение России увеличить добычу нефти ОПЕК+ с февраля, теперь приняли позицию Саудовской Аравии - сохранить текущие ограничения на следующий месяц, сообщил источник "Интерфакса".

Также за продление ограничений высказались Алжир, Нигерия, Ирак и Кувейт, которые входят в ОПЕК, и Малайзия и Оман, которые находятся в числе стран не-ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПОЗИЦИЯ, ОПЕК, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]