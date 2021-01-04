Казахстан поддержал идею РФ об увеличении добычи ОПЕК+, Азербайджан занял нейтральную позицию

Казахстан в ходе министерской встречи высказался вместе с Россией за увеличение добычи нефти ОПЕК+ на 0,5 млн б/с в феврале, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Азербайджан пока занял нейтральную позицию, готов поддержать любое решение.

Предложение Саудовской Аравии - сохранить ограничения по добыче на февраль - поддерживают ОАЭ, Нигерия, Алжир, Оман, Малайзия, Ирак, Кувейт.