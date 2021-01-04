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ТЭК 04.01.2021 21:10

Казахстан поддержал идею РФ об увеличении добычи ОПЕК+, Азербайджан занял нейтральную позицию

Казахстан в ходе министерской встречи высказался вместе с Россией за увеличение добычи нефти ОПЕК+ на 0,5 млн б/с в феврале, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Азербайджан пока занял нейтральную позицию, готов поддержать любое решение.

Предложение Саудовской Аравии - сохранить ограничения по добыче на февраль - поддерживают ОАЭ, Нигерия, Алжир, Оман, Малайзия, Ирак, Кувейт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, ПОЗИЦИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]